TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мать погибшей в ДТП 17-летней девушки в Нижнем Тагиле заступилась за виновника

9 ноября 2021, 11:16
Фото: 1МI
Мать погибшей в ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле студентки считает, что попасть в аварию может каждый. А погибших парня и девушку уже не вернуть.

Резонансное ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка и 21-летний молодой человек, произошло вечером 4 ноября 2021 года в Нижнем Тагиле. Теперь на виновника аварии, 20-летнего водителя, обрушилась лавина критики и оскорблений в соцсетях, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на мать погибшей пассажирки.

Оборвалась жизнь двух человек, зачем ломать третью?! Мы знаем семью Олега, им сейчас очень тяжело. Возбуждено ли уголовное дело я не знаю. Он точно сядет, но моего ребенка это не вернет,сказала изданию мать скончавшейся студентки.

Сам виновник смертельной аварии не общается с журналистами, свою страницу в соцсети он удалил.

Напомним, автомобиль «Опель» на большой скорости ударился колесами о бордюр на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле вечером 4 ноября. Автомобиль вылетел с проезжей части, боковой частью кузова он буквально «обнял» опору рекламного баннера. На месте погибли два пассажира иномарки, сам водитель получил ушибы и сотрясение мозга.

Иномарку «намотало» на столб в смертельном ДТП на Черноисточинском шоссе в Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Появилось видео смертельного ДТП на Гальянке в Нижнем ТагилеДо пяти лет колонии грозит уральскому следователю за ДТП с сидящими на дороге пьянымиПогибшая в ДТП на Гальянке 17-летняя пассажирка похоронена в Нижнем Тагиле
#Суд#Смертельное дтп#Нижний Тагил#Виновник#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25