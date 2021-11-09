Мать погибшей в ДТП 17-летней девушки в Нижнем Тагиле заступилась за виновника

Оборвалась жизнь двух человек, зачем ломать третью?! Мы знаем семью Олега, им сейчас очень тяжело. Возбуждено ли уголовное дело я не знаю. Он точно сядет, но моего ребенка это не вернет,сказала изданию мать скончавшейся студентки.