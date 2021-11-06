До пяти лет колонии грозит уральскому следователю за ДТП с сидящими на дороге пьяными

Данные замеры были сделаны в день ДТП, однако экспертам не удалось определить скорость движения, поскольку на мокром асфальте нельзя измерить тормозной путь. Пострадавшая женщина вскоре поправилась, а вот мужчина прожил только месяц. По словам Ильи, неизвестно, от чего именно произошла смерть: от удара или появившейся двухсторонней гнойной пневмонии. Однако гибель уральца вменили следователю. В результате было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть, пишет Е1.