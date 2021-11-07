Погибшая в ДТП на Гальянке 17-летняя пассажирка похоронена в Нижнем Тагиле

Напомним, 4 ноября 20-летний водитель «Опель астра» не справился с управлением и врезался в столб на Гальянке в Нижнем Тагиле. Он был госпитализирован, а два пассажира иномарки скончались на месте аварии. Позже появилось видео смертельного ДТП, на котором «Опель» пытается обогнать машину, едущую впереди.