Появилось видео смертельного ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле

Инцидент случился вблизи торгового комплекса «Лидер». Управляя Opel Astra, 20-летний водитель ехал в сторону Октябрьского проспекта. Он не сумел справиться с управлением, выехал с проезжей части и врезался в столб.
На записи, предоставленной с видеорегистратора владельца другой машины, можно увидеть, как иномарка совершает обгон, однако наезжает на бордюр и отлетает в столб, находящейся за пределами дороги.
Напомним, 20-летний водитель был госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибами, за рулем он находился в трезвом состоянии. Стаж за рулем молодого человека составляет два года.