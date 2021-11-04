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Иномарку «намотало» на столб в смертельном ДТП на Черноисточинском шоссе в Тагиле

4 ноября 2021, 15:04
Фото: 1МI
Очевидцы говорят о погибших в ДТП у «Лидера» в Нижнем Тагиле. Пострадавший автомобиль буквально «намотало» на столб.

ДТП произошло вечером 4 октября текущего года у «Лидера» на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

На кадрах видеозаписи, сделанной очевидцами, видно, что на месте аварии находятся несколько автомобилей скорой помощи, работают спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД. Погибли два пассажира иномарки, в том числе 17-летняя девушка. Водитель не пострадал. Оперативный комментарий TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила получить не удалось.

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#Погибшие в дтп#Лидер#Черноисточинское шоссе#Нижний Тагил#Происшествия
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