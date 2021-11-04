Иномарку «намотало» на столб в смертельном ДТП на Черноисточинском шоссе в Тагиле

На кадрах видеозаписи, сделанной очевидцами, видно, что на месте аварии находятся несколько автомобилей скорой помощи, работают спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД. Погибли два пассажира иномарки, в том числе 17-летняя девушка. Водитель не пострадал. Оперативный комментарий TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила получить не удалось.