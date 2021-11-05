Стали известны подробности смертельного ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле

В результате ДТП на месте погибли 17-летняя девушка и 21-летний молодой человек. 20-летний водитель госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибами, за рулем он был трезвым. Его стаж за рулем составляет два года, один раз водитель был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.