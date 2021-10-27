Штрафы за самоизоляцию и жестокое избиение майора. Итоги дня в Свердловской области

Родителям школьников, которых отправляли на дистанционное обучение из-за COVID-19, грозит штрафами до 40 тысяч рублей за нарушение самоизоляции Роспотребнадзор. Дети должны уже выходить в школу с карантина, но уведомления начали поступать лишь сейчас. В ведомстве пояснили, что случаи запоздалых уведомлений нужно разбираться индивидуально, так как они высылаются после выявления контактных людей по коронавирусу.