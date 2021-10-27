Штрафы за самоизоляцию и жестокое избиение майора. Итоги дня в Свердловской области

Штрафы за самоизоляцию и жестокое избиение майора. Итоги дня в Свердловской области
Штрафы за самоизоляцию и жестокое избиение майора. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:00ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 27 октября.

Родителям школьников, которых отправляли на дистанционное обучение из-за COVID-19, грозит штрафами до 40 тысяч рублей за нарушение самоизоляции Роспотребнадзор. Дети должны уже выходить в школу с карантина, но уведомления начали поступать лишь сейчас. В ведомстве пояснили, что случаи запоздалых уведомлений нужно разбираться индивидуально, так как они высылаются после выявления контактных людей по коронавирусу.

Майора полиции жестоко избили трое подростков в Екатеринбурге. Нападение на 42-летнего мужчину, который находился в гражданской одежде, произошло у подъезда его дома ночью. Злоумышленники брызнули сотруднику полиции в глаза из газового баллончика, нанесли увечья, но ничего не похитили. Пострадавший был госпитализирован с травмами лица. Подозреваемые задержаны, дело передано в Следственный комитет.

О том, что ее дочь убил проникнувший в дом бородатый мужчина заявила мать, зарезавшая свою 8-летнюю дочь. Девочка капризничала и не хотела ложиться спать. Женщина сама вызвала полицию, но потом созналась в содеянном. Преступление было совершено в мусульманской деревне Уфа-Шигири, мать является инвалидом второй группы. Теперь ей грозит пожизненный срок.

Сергей Бестужев, 50-летний ветеран гиревого спорта из Нижнего Тагила, стал обладателем кубка УрФО по силовым видам спорта. Соревнования проходили в Невьянске. Он рассказал, что выступать было очень тяжело, так как до этого у него прошли соревнования в Крыму и Афинах.

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