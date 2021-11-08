Объявления похоронного бюро о вакцинации от COVID-19 напугали жителей Екатеринбурга

«Не вакцинировался — ждем тебя!» — такие листовки распространялись на территории города. Такое давление в стиле чёрного юмора возмутили екатеринбуржцев. Свое мнение они высказали в группе «[ЕКБ] Екатеринбург» Вконтакте. Некоторые, наоборот, оценили юмор.
Подобная похоронная агитация появилась и в Волгоградской, Самарской и Ивановской областях.
Люди обратились в региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 и в департамент информационной политики Свердловской области. Официальные комментарии не поступали.
Напомним, в Свердловской области для ряда категорий граждан введена обязательная вакцинация от коронавируса.