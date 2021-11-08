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Объявления похоронного бюро о вакцинации от COVID-19 напугали жителей Екатеринбурга

8 ноября 2021, 09:23
Фото: группа «[ЕКБ] Екатеринбург» Вконтакте
В одном из бюро ритуальных услуг Екатеринбурга заявили, что тем, кто не вакцинировался от коронавируса, скоро понадобятся их услуги.

«Не вакцинировался — ждем тебя!» — такие листовки распространялись на территории города. Такое давление в стиле чёрного юмора возмутили екатеринбуржцев. Свое мнение они высказали в группе «[ЕКБ] Екатеринбург» Вконтакте. Некоторые, наоборот, оценили юмор.

Подобная похоронная агитация появилась и в Волгоградской, Самарской и Ивановской областях.

Люди обратились в региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 и в департамент информационной политики Свердловской области. Официальные комментарии не поступали.

Напомним, в Свердловской области для ряда категорий граждан введена обязательная вакцинация от коронавируса.

Энергетики и работники ЖКХ: обязательная вакцинации от COVID-19 расширена на Урале
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#Екатеринбург#Вакцинация#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Новости УрФО#Коронавирус COVID-19
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