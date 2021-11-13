О начале работы «палочной системы» по COVID-19 заявили полицейские Екатеринбурга

В бланке говорится, что нужно составить по два протокола по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», проверить два объекта и провести беседы с гражданами по алкоголю. То, что документ является подлинным, Е1 подтвердили несколько источников.