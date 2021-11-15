За хищение 400 тысяч экс-администратору «Пятерочки» в Екатеринбурге грозит до 6 лет

По версии следствия, молодой человек в период с апреля по июнь 2021 года, находился на рабочем месте и продавал акционные товары самому себе со скидкой. После этого он оформлял мнимый возврат продуктов, но уже без скидки. При этом разницу мужчина оставлял себе.