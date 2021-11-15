Женщина-рабочий госпитализирована в реанимацию после взрыва на НЛМК в Липецке

В результате возгорания в помещении цеха обрушилась кровля по всему периметру здания на площади порядка 2 тысяч квадратных метров, пострадала женщина-рабочий. Сейчас она находится в реанимации местного ожогового центра, разбор завалов завершен. Больше пострадавших спасатели не обнаружили.