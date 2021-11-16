В массовой драке мужчину чуть не задушили курткой в Екатеринбурге

В какой-то момент один из мужчин накинул другому на шею куртку и принялся его душить. Через некоторое время жертва потеряла сознание, несколько минут ее пытались привести в чувство. В итоге драчун пришел в себя, и квартет покину место происшествия. Шкаф, который предположительно стал причиной конфликта, был разломан.