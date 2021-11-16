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В массовой драке мужчину чуть не задушили курткой в Екатеринбурге

16 ноября 2021, 03:56
Фото: 1МI
Трое мужчин и женщина, предположительно, разругались из-за шкафа и устроили драку в Пионерском поселке в Екатеринбурге. В ходе конфликта одного из оппонентов едва не задушили.

Драка между свердловчанами произошла в ночь на 16 ноября, трое мужчин и женщина около часа конфликтовали на улице Флотской в Екатеринбурге. При них был какой-то шкаф, сообщает E1 со ссылкой на очевидцев происшествия.

В какой-то момент один из мужчин накинул другому на шею куртку и принялся его душить. Через некоторое время жертва потеряла сознание, несколько минут ее пытались привести в чувство. В итоге драчун пришел в себя, и квартет покину место происшествия. Шкаф, который предположительно стал причиной конфликта, был разломан.

Напомним, двое пьяных 15-летних подростков, состоящих на учете в ПДН, ворвались в жилище пенсионеров и избили пожилого мужчину в Салде. После чего на его глазах изнасиловали 64-летнюю женщину.

Два пьяных школьника изнасиловали 64-летнюю женщину и избили ее мужа в Верхней Салде
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