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После кражи вакцины из больницы в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело

17 ноября 2021, 15:59
Фото: 1МI
После кражи из больницы в Нижнем Тагиле вакцины против коронавируса правоохранители возбудили уголовное дело.

По уточненным данным, количество пропавшей вакцины против коронавируса составило 280 доз или 140 ампул. После проведенного анализа деталей кражи ампул из больницы №4 в Нижнем Тагиле, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража чужого имущества», сообщил TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, ущерб от предполагаемого хищения составляет 130 тысяч рублей. Максимальное наказание за такое преступление по возбужденной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Чтобы ускорить процесс раскрытия кражи, сотрудники полиции в своей работе применяли, в том числе полиграф,рассказал изданию Горелых.

Глава ОВД Нижнего Тагила полковник Абдулкадыров направил на раскрытие преступления дополнительные силы полиции, пояснили правоохранители.

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#Больница#Вакцина#Нижний Тагил#Спутник#Кража имущества#Коронавирус#Эксклюзив#Происшествия
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