80 тысяч доз «Спутника Лайт» получила Свердловская область из-за нехватки

В последние дни в Свердловскую область, как и в другие регионы, не поступала вакцина «Спутник Лайт». Несмотря на то, что «Спутник V» идет в достаточном количестве, мы обращались в федеральный Минздрав с этим вопросом. Наши переговоры дали результат. Сегодня в Свердловскую область пришла крупная партия в 81 тыс. доз «Спутника Лайт». И еще пришли 39 тыс. доз «Спутника V». После оформления всех документов вакцина начнет поступать в прививочные пункты,сообщил глава Свердловской области.