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Свердловские мечети готовы к введению проверок QR-кодов посетителей

17 ноября 2021, 14:58
Фото: pixabay.com
Мечети готовы начать проверку QR-кодов у верующих в Свердловской области.

Несмотря на то, что на данный момент требования региональных властей о введении запрета на посещение мечетей без QR-кодов не поступало, глава Уральского Мухтасибата готов к введению данной системы, рассказал на своей странице в Facebook имам-мухтасиб Артур Мухутдинов.

По его словам, если перед ним встанет выбор между закрытием мечетей для посетителей, как случилось в прошлом году, и допуском в них только вакцинированных, то Мухутдинов однозначно выберет второй вариант.

Подчеркнем, что пока власти Свердловской области лишь выпустили распоряжение о строгом соблюдений санитарных мер в мечетях, так что сейчас мечети могут посещать все желающие.

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#Верующие#Свердловская область#Проверка#QR-код#Мечеть#Коронавирус#Новости УрФО#Коронавирус COVID-19
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