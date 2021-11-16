Главный раввин Екатеринбурга Ашкенази осудил сравнение QR-кодов с фашизмом

Власти России делают все возможное для защиты населения от коронавирусной инфекции, в том числе проводится бесплатная вакцинация. Сравнивать режим QR-кодов, введенный, в том числе на территории Свердловской области, с жертвами нацистов во времена Второй Мировой войны, недопустимо, написал главный раввин Урала Зелиг Ашкенази в открытом обращении к свердловчанам.
Мы категорически не согласны с позицией протестующих, которые считают возможным использовать образ жертв холокоста для достижения своих политических целей. Недопустимо сравнивать меры, направленные на защиту населения, с действиями нацистов,заявил Ашкенази.
Напомним, акции протеста против введения QR-кодов и продления дистанта для уральских школьников периодически проводятся в городах Свердловской области. На некоторых из них активисты используют плакаты, где проводятся параллели между фашизмом и «цифровыми метками» населения России.