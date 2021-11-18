Чиновник отказался комментировать работу подчиненных на его квартире в Тагиле

Позже уборщица «Службы заказчика городского хозяйства» подтвердила, что до сих пор каждую неделю по субботам прибирает квартиру начальника, однако Борис Моров перестал ей за это доплачивать. Зарплата женщины составляет 14 тысяч рублей.