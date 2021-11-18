Историю с избиением собаки битой в Новоуральске проверила полиция

Сам момент, который был принят за избиение, Горелых объяснил тем, что хозяин отбивал скрученным полиэтиленовым мешком наледь на багажнике. При этом собака лаяла и визжала, что со стороны, могло действительно показаться избиением. Животное было осмотрено в ветеринарной клинике, никаких травм у него нет.