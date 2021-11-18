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Историю с избиением собаки битой в Новоуральске проверила полиция

18 ноября 2021, 09:16
Фото: pixabay.com
Историю с избиением собаки битой в Новоуральске проверили полицейские. В результате факт насилия над животным не нашел своего подтверждения.

Мужчина, которого обвинили в избиении, работает электромонтером и охотится. собака породы курцхаар была приобретена им в 2013 году у официальных заводчиков для охоты на дичь. Пес дрессированный, у него есть награды за участие в выставках, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что мужчина не расставался со своим питомцем и не бил его.

Сам момент, который был принят за избиение, Горелых объяснил тем, что хозяин отбивал скрученным полиэтиленовым мешком наледь на багажнике. При этом собака лаяла и визжала, что со стороны, могло действительно показаться избиением. Животное было осмотрено в ветеринарной клинике, никаких травм у него нет.

Мужчина избил собаку бейсбольной битой на улице в Новоуральске
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#Избиение#Собака#Полиция#Новоуральск#Общество
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