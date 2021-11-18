На невыдачу QR-кода после коронавируса пожаловался екатеринбуржец

Мужчина проходил лечение в ГБ № 36 Екатеринбурга. Там он пробыл три недели, а затем был выписан и наблюдался в больнице № 7. С момента выписки прошло два месяца, однако мужчина так и не получил QR-код, пишет Ура.ру.
Обращения в больницу, по словам мужчины, не принесли результата. Там ему заявили, что нужно жаловаться на Госуслугах. Однако несколько отправленных жалоб остались без ответа. Мужчина заявил, что он в отчаянии.
Напомним, система QR-кодов была введена в Свердловской области с 30 октября. Теперь при посещении общественных мест, общепита, салонов красоты, фитнес-центров и других, необходимо предъявлять коды. В начале ноября после обновления Госуслуг произошел массовый сбой, после которого QR-коды россиян стали действовать вместо одного года 6 месяцев. Однако в течение дня сбой был устранен.