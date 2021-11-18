Провалившуюся в затопленный водой погреб собаку вытащили тагильские спасатели

Валерий Горелых объяснил происходящее тем, что мужчина отбивал наледь на багажнике полиэтиленовым мешком. При этом собака громко лаяла, поэтому со стороны это могло выглядеть так, будто происходит избиение. Собаку осмотрели в ветеринарной клинике и не выявили у нее никаких травм.