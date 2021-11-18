Воркаут, сцена и площадки. В Нижнем Тагиле стартует благоустройство парка Металлургов

Первый этап благоустройства подразумевает демонтаж сцены, чаши фонтана, туалетов, дорожных покрытий и малых архитектурных форм. Затем подрядчик должен разработать местность и отремонтировать троутары.
По окончании первого этапа в парке появятся детская площадка, зона для зрителей и площадка для воркаута. На территории будет установлено видеонаблюдение, а фонтан, вход в парк и стенд украсит подсветка. Также отремонтируют фонтан и входную группу парка, установят малые архитектурные формы.
Согласно документации, благоустройство начнется в апреле и продлится до сентября 2022 года.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 2 декабря 2021 года.
Напомним, в 2022 году в Нижнем Тагиле будут благоустроены еще две территории: лесопарковая зона «Пихтовые горы» и участок Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до ул. Зари на нечетной стороне.