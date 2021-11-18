Воркаут, сцена и площадки. В Нижнем Тагиле стартует благоустройство парка Металлургов

По окончании первого этапа в парке появятся детская площадка, зона для зрителей и площадка для воркаута. На территории будет установлено видеонаблюдение, а фонтан, вход в парк и стенд украсит подсветка. Также отремонтируют фонтан и входную группу парка, установят малые архитектурные формы.