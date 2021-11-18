TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Воркаут, сцена и площадки. В Нижнем Тагиле стартует благоустройство парка Металлургов

18 ноября 2021, 10:55
Фото: рабочая документация
Начать благоустройство парка Металлургов в Нижнем Тагиле планируется в 2022 году. На первый этап работ выделено 95 млн рублей.

Первый этап благоустройства подразумевает демонтаж сцены, чаши фонтана, туалетов, дорожных покрытий и малых архитектурных форм. Затем подрядчик должен разработать местность и отремонтировать троутары.

По окончании первого этапа в парке появятся детская площадка, зона для зрителей и площадка для воркаута. На территории будет установлено видеонаблюдение, а фонтан, вход в парк и стенд украсит подсветка. Также отремонтируют фонтан и входную группу парка, установят малые архитектурные формы.

Согласно документации, благоустройство начнется в апреле и продлится до сентября 2022 года.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 2 декабря 2021 года.

Напомним, в 2022 году в Нижнем Тагиле будут благоустроены еще две территории: лесопарковая зона «Пихтовые горы» и участок Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до ул. Зари на нечетной стороне.

Материалы по теме
Территория музея «Дома Худояровых» в Нижнем Тагиле будет благоустроена за 2,1 млнНа благоустройство в Свердловской области планируется привлечь 1,5 млрд в 2022 годуПарк на тагильской реке Ежовка станет претендентом в программе благоустройства
#Благоустройство#Проект#Тагилстрой#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25