Задержанный за продажу пистолета тагильский школьник давно интересовался оружием

Какое-то время он занимался хардболом, но позже его из команды выгнали. Он был агрессивен по отношению к некоторым участникам команды. Уход из команды он воспринял спокойно. Знаю, что у него была тяга к оружию, говорят, он даже пневматику с собой носил, не знаю только для чего. Он замкнутый, не особо с кем-то общался,рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин.