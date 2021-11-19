Еще 743 новых случая COVID-19 подтверждено в Свердловской области

В России за прошедшие сутки подтверждено 37,1 тысячи случаев коронавируса. Отмечается, что у 2,4 тысячи человек заболевание проявляется без клинических проявлений. Всего в стране зафиксировано 9,25 миллиона случаев. Число выздоровевших увеличилось до 7,95 миллиона человек. За сутки из больниц выписаны 37 тысяч человек. Еще 1,2 тысячи человек скончались от коронавируса в России. Всего с начала пандемии умерли 261,5 тысячи человек.