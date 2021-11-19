Фейковое избиение и похищение человека в Екатеринбурге сняли пранкеры для TikTok

Двое екатеринбуржцев и житель Каменска-Уральского ради острых ощущений сняли видео с «избиением и похищением», после чего отправились праздновать. Через некоторое время оперативники уголовного розыска установили участников инцидента, за отказ от прохождения медосвидетельствования «звезда прохищения» помещен под стражу. За неуместный «боевик» он будет отвечать по закону, рассказал редакции Горелых.