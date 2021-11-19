Фейковое избиение и похищение человека в Екатеринбурге сняли пранкеры для TikTok

17 ноября 2021 года Екатеринбург всколыхнула новость: неизвестные жесткого избили мужчину и увезли его в багажнике автомобиля. После проведенной полицией проверки выяснилось, что все это была постановка, сообщил TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Двое екатеринбуржцев и житель Каменска-Уральского ради острых ощущений сняли видео с «избиением и похищением», после чего отправились праздновать. Через некоторое время оперативники уголовного розыска установили участников инцидента, за отказ от прохождения медосвидетельствования «звезда прохищения» помещен под стражу. За неуместный «боевик» он будет отвечать по закону, рассказал редакции Горелых.