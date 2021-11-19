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Стало известно об убытках фитнес-индустрии из-за QR-кодов в Свердловской области

19 ноября 2021, 07:37
Фото: 1MI
Фитнес-клубы Свердловской области посчитали, какие убытки были понесены из-за введения QR-кодов. Система работает с 30 октября.

Нововведение привело к тому, что трафик просел на 40%. По информации Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), в регионе клубы потеряли 65% выручки по сравнению с осенью 2020 года.

По итогам октября отмечается большой разрыв в показателях между регионами, где ограничения не вводились и там, где их ввели, рассказала глава ассоциации Ольга Киселева. Она добавила, что после того, как завершился локдаун и отменят QR-коды, восстановление будет долгим.

Однако по официальным данным правительства области, индустрия понесла не такие убытки. Накануне там отчитались, что клиенты возвращаются на занятия, пишет Е1.

Напомним, система QR-кодов в Свердловской области введена для всех общественных мест, розничных магазинов, торговых центров и так далее. Теперь туда попасть граждане могут только при предъявлении QR-кода, справки о перенесенном заболевании или медотвода.

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#Свердловская область#QR-код#Коронавирус#Фитнес#Экономика
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