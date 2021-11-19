Стало известно об убытках фитнес-индустрии из-за QR-кодов в Свердловской области

По итогам октября отмечается большой разрыв в показателях между регионами, где ограничения не вводились и там, где их ввели, рассказала глава ассоциации Ольга Киселева. Она добавила, что после того, как завершился локдаун и отменят QR-коды, восстановление будет долгим.