Неадекватный пассажир избил кондуктора и раскрушил окна троллейбуса в Екатеринбурге

Напомним, в октябре в трамвае в Екатеринбурге мужчина и женщина чуть не устроили драку с пассажиром. Пара громко разговаривала и нецензурно выражалась, за что и получила замечание от кондуктора. Остальные потребовали у скандалистов выйти из трамвая, что они и сделали.