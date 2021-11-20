Неадекватный пассажир избил кондуктора и раскрушил окна троллейбуса в Екатеринбурге

По словам очевидца, молодому человеку не понравилось, что кондуктор попросил у него предъявить билет. После этого началась словесная перепалка и драка. Разбив окно, дебошир вылез на улицу и начал бить стекла транспортного средства, стоя на тротуаре. При этом остальные пассажиры просили у водителя открыть двери и выпустить их, пишет Е1.
Сейчас сотрудники полиции поводят проверку и ищут хулигана.
Напомним, в октябре в трамвае в Екатеринбурге мужчина и женщина чуть не устроили драку с пассажиром. Пара громко разговаривала и нецензурно выражалась, за что и получила замечание от кондуктора. Остальные потребовали у скандалистов выйти из трамвая, что они и сделали.