Прогремевший в Белоярском районе взрыв напугал местных жителей

В МЧС изданию заявили, что никто из Белоярского района с сообщениями о взрывах в ведомство не обращались. Местные жители позвонили с жалобами в полицию. В МВД редакции заявили, что в данной местности проводились плановые работы. По словам начальника пресс-службы МВД Свердловской области Валерия Горелых, подобные хлопки не являются редкостью из-за карьера по добыче извести в округе Черноусово. 20 ноября взрывы были сильнее обычного.