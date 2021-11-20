В 28,3 млн обойдется содержание уличного освещения в Нижнем Тагиле

Заказчиком выступает «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Подрядчику нужно обслуживать 11 997 объектов во всех районах Нижнего Тагила и сельских территориях, относящихся к городу.
Исполнитель должен проводить пеший и автомобильный осмотр воздушных линий в дневное и ночное время, ежедневно включать и отключать уличное освещение в соответствии с графиком. Показания приборов учета необходимо передавать каждый месяц заказчику.
Деревья, мешающие освещению, должны быть кронированы, а изношенные элементы фонарей подлежат замене.
Кроме того, подрядчику необходимо организовать круглосуточную работу аварийно-диспетчерской службы и аварийной бригады.
Гарантийный срок на материалы и оборудование составит три года со дня подписания акта услуг. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 3 декабря 2021 года.
Напомним, в 2020–2021 годах услуги по эксплуатационному содержанию сетей наружного освещения на территории Нижнего Тагила оказывала компания «Уралстрой-НТ». При этом цена контракта снизилась с 17,9 до 6,3 миллиона рублей, он действует до 31 ноября 2021 года.