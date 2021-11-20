«В чем проблема?»: тагильчане заступились за высадившего подростка водителя автобуса

Однако некоторые граждане все же осудили водителя. Они считают, что поступать нужно «по-человечески» и с пониманием относится к проблемам других людей. Также тагильчане отметили, что если бы мальчику на самом деле стало очень плохо, на улице вечером ему могли не помочь.