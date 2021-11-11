«Только о себе думает»: как отреагировали тагильчане на водителя-антипрививочника

Ранее мужчина возил детей из села Малая Лая и станции Лая в школу № 24 поселка Горноуральский, однако теперь родители вынуждены самостоятельно доставлять юных уральцев на занятия. Исходя из комментариев, часть граждан считает, что водитель поступил правильно, а часть, что он подумал только о себе.