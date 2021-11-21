Добиться продления дистанта хотят студенты медицинского университета

Инициаторы составления петиции задаются вопросом, для чего необходимо возвращать очное обучение в период, когда ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Смертность также возрастает. По мнению студентов, обучение в аудиториях никак не повлияет на качество получения знаний, а лишь повысит число заболевших.