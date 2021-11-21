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Добиться продления дистанта хотят студенты медицинского университета

21 ноября 2021, 09:34
Фото: 1MI
Студенты Уральского медицинского университета, расположенного в Екатеринбурге, хотят добиться продления дистанционного обучения. Они написали петицию на имя ректора, которую подписали свыше 500 человек.

Инициаторы составления петиции задаются вопросом, для чего необходимо возвращать очное обучение в период, когда ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Смертность также возрастает. По мнению студентов, обучение в аудиториях никак не повлияет на качество получения знаний, а лишь повысит число заболевших.

Учащиеся отметили, что здоровье преподавателей и студентов важнее формы обучения. Они хотят, чтобы дистант продолжалась до конца текущего года, сообщает Е1.

Напомним, ранее УрФУ принял решение перевести студентов на дистанционное обучение до конца 2021 года. Это случилось после всплеска недовольств среди студентов. Они выступили с требованием о переходе на «удаленку».

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