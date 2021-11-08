УрФУ уходит на дистант до конца года после скандала со студентами

Напомним, скандал со студентом, который вместо обучения в УрФУ попал в армию и оказался должен ВУЗу за несуществующее обучение произошел на днях в Свердловской области. Молодому человеку выдали справку не по той форме, в результате чего военкомат его призвал в армию вместо отсрочки. Но ВУЗ продолжил начислять ему плату за якобы получаемое образование. Теперь, чтобы восстановиться после армии в университете, с дембеля требуют погасить задолженность.