tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября 2021, 07:12

Published 22 ноября 2021, 07:12

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

О нападении водителя автобуса из-за загороженного зеркала заявила екатеринбурженка

О нападении водителя автобуса из-за загороженного зеркала заявила екатеринбурженка

22 ноября 2021, 07:12
Фото: 1MI.
В нападении обвинила водителя автобуса жительница Екатеринбурга. Она заявила, что это произошло из-за загороженного зеркала.

Девушка ехала на автобусе 20 ноября около 20.00. В салоне, по ее словам, не соблюдались антиковидные меры — половина пассажиров без масок, у части на подбородке. Также не было маски и на водителе, отмечает пассажирка.

В ходе поездки на нее напал водитель. По словам девушки, на одной из остановок водитель схватил ее за рюкзак и с силой дернул. От этого девушка ударила лежащий внутри компьютер и чуть не упала. Водитель начал кричать, рассказывает пострадавшая, из-за того, что она, пропуская пассажиров, загородила зеркало, пишет ЕАН.

Пассажирка обратилась в компанию ООО «Декар-Бас», обслуживающую маршрут, где оператор удивилась, так как этот водитель, по словам девушки, хороший.

Материалы по теме
Пьяный свердловчанин напал на инспектора охотнадзора после остановки его автомобиля
#Происшествия#Новости УрФО#Автобус#Нападение#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика