О нападении водителя автобуса из-за загороженного зеркала заявила екатеринбурженка

Posted 22 ноября 2021, 07:12
Published 22 ноября 2021, 07:12
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
Девушка ехала на автобусе 20 ноября около 20.00. В салоне, по ее словам, не соблюдались антиковидные меры — половина пассажиров без масок, у части на подбородке. Также не было маски и на водителе, отмечает пассажирка.
В ходе поездки на нее напал водитель. По словам девушки, на одной из остановок водитель схватил ее за рюкзак и с силой дернул. От этого девушка ударила лежащий внутри компьютер и чуть не упала. Водитель начал кричать, рассказывает пострадавшая, из-за того, что она, пропуская пассажиров, загородила зеркало, пишет ЕАН.
Пассажирка обратилась в компанию ООО «Декар-Бас», обслуживающую маршрут, где оператор удивилась, так как этот водитель, по словам девушки, хороший.