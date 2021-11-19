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Пьяный свердловчанин напал на инспектора охотнадзора после остановки его автомобиля

19 ноября 2021, 10:10
Фото: 1МI
Пьяный житель Режевского района Свердловской области напал на инспектора охотнадзора после остановки его автомобиля.

Уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» возбуждено после нападения нетрезвого уральца на инспектора охотнадзора, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

В октябре 2021 года инспекторы охотнадзора проводили оперативные мероприятия по выявлению незаконного охотничьего оружия и поиску туш убитых животных в районе села Черемисское. Инспекторы останавливали автомобили для досмотра, водитель одного неожиданно проявил агрессию и напал на сотрудников охотнадзора.

Выяснилось, что нападавший 44-летний уралец был пьян не имел никакого отношения к незаконной охоте, однако инспектор получил травмы из-за необоснованной агрессии. В отношении нападавшего решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

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#Нападение#Реж#Инспектор#Уголовное дело#Свердловская область#Охота#Происшествия
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