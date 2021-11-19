Пьяный свердловчанин напал на инспектора охотнадзора после остановки его автомобиля

Уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» возбуждено после нападения нетрезвого уральца на инспектора охотнадзора, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
В октябре 2021 года инспекторы охотнадзора проводили оперативные мероприятия по выявлению незаконного охотничьего оружия и поиску туш убитых животных в районе села Черемисское. Инспекторы останавливали автомобили для досмотра, водитель одного неожиданно проявил агрессию и напал на сотрудников охотнадзора.
Выяснилось, что нападавший 44-летний уралец был пьян не имел никакого отношения к незаконной охоте, однако инспектор получил травмы из-за необоснованной агрессии. В отношении нападавшего решается вопрос о предъявлении ему обвинения.