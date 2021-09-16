«Это не самоубийство»: друзья раскрыли тайну гибели охотника под Первоуральском

Она рассказала, что с помощью ружья, которое было у охотника, нельзя попасть самому себе в плечо. Также пуля отличается по калибру от той, которая находилась в оружии. От полученного ранения мужчина скончался почти сразу, так как снаряд прошел внутрь и застрял в теле. Пуля отправлена на экспертизу.