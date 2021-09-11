Стали известны подробности смерти охотника на квадроцикле под Первоуральском

Мужчину искали более 40 человек, в том числе волонтеры и охотоведы. 11 сентября ночью им удалось обнаружить квадроцикл, а утром было найдено тело охотника примерно в полукилометре от транспортного средства, а рядом лежало его ружье, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.