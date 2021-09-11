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Стали известны подробности смерти охотника на квадроцикле под Первоуральском

11 сентября 2021, 09:27
Фото: 1MI
Подробности смерти 41-летнего охотника, который пропал на квадроцикле под Первоуральском, рассказали в полиции.

Заявление о пропаже супруга написала его жена 10 сентября. По ее словам, 9 сентября муж уехал на охоту в лес рядом с садом «Барсучья горка» и перестал выходить на связь.

Мужчину искали более 40 человек, в том числе волонтеры и охотоведы. 11 сентября ночью им удалось обнаружить квадроцикл, а утром было найдено тело охотника примерно в полукилометре от транспортного средства, а рядом лежало его ружье, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На месте обнаружения тела также работают сотрудники Следственного комитета. Для точной причины смерти охотника будет проведена судмедэкспертиза.

Напомним, в Асбесте 5 сентября пропала 83-летняя пенсионерка Вера Зозуля. У бабушки при себе нет никаких документов, она страдает потерей памяти и нуждается в помощи медиков.

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#Смерть#Первоуральск#Свердловская область#Квадроцикл#Охотник#Происшествия
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