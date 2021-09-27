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Уралец лишился ноги после неудачного выстрела охотника в Свердловской области

27 сентября 2021, 10:12
Фото: 1МI
Охотник произвел неосторожный выстрел в ногу жителя села Исетское в Свердловской области. Мужчина получил ранение в бедро, медики были вынуждены ампутировать ему ногу.

ЧП произошло в районе села Исетское Свердловской области, сообщает Ура.ру.

Пострадавший собирал урожай картофеля в поле вместе с односельчанами, когда охотник принял силуэты людей за кабанов и произвел выстрел. Заряд угодил мужчине в бедро, началась обильная кровопотеря.

В результате ранения у пострадавшего началась гангрена, и медикам пришлось ампутировать мужчине ногу выше колена. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Напомним, 7 лет колонии получила жительница Нижнего Тагила за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему собутыльнику. Осужденная забила мужчину кочергой до смерти.

За романтичное убийство кочергой в День влюбленных тагильчанка получила 7 лет колонии
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