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Posted 22 ноября 2021, 11:53

Published 22 ноября 2021, 11:53

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Отменить QR-коды в придорожных кафе попросил свердловский экс-депутат

Отменить QR-коды в придорожных кафе попросил свердловский экс-депутат

22 ноября 2021, 11:53
Фото: 1MI.
Скорректировать часть указа о введении QR-кодов в общепите попросил экс-депутат ЗакCo Свердловской области Сергей Семеновых. Речь идет об отмене ограничений в придорожных кафе из-за возможного числа увеличения ДТП.

В своем обращении бывший депутат указал, что многие жители региона совершают длительные поездки, в том числе и с детьми. Введение QR-кодов не дает возможности всем путешественникам вовремя поесть, отдохнуть и обогреться в зимнее время суток. Это может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий, пишет «Накануне». При этом в авариях могут пострадать как привитые, так и не привитые свердловчане, отметил Семеновых.

Напомним, свердловские рестораторы обратились к полпреду УрФО Владимиру Якушеву и губернатору региона Евгению Куйвашеву с просьбой об отмене ограничений во время предновогодних корпоративов. По словам бизнесменов, выручка в предприятиях общепита после введения QR-кодов снизилась на 50%.

Отменить вход по QR-кодам перед новогодними корпоративами просят рестораторы на Урале
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#Общество#Кафе#Свердловская область#Депутат#QR-код
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