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Отменить вход по QR-кодам перед новогодними корпоративами просят рестораторы на Урале

18 ноября 2021, 09:59
Фото: 1MI
С просьбой об отмене QR-кодов обратились рестораторы Свердловской области к полпреду УрФО Владимиру Якушеву и губернатору региона Евгению Куйвашеву.

Они утверждают, что выручка заведений сократилась наполовину, а суточное число заболевших в области не сокращается. Причем в последние дни наблюдается рост, а потому, по их мнению, введение системы QR-кодов не влияет на снижение заболеваемости.

В письме коммерсанты также задают вопрос о целесообразности запрета на работу в ночное время, так как вход в кафе и рестораны возможен только для вакцинированных.

Кроме того, в регионе насчитывается более 7 тысяч предприятий общепита, на которых работают десятки тысячи человек. При сохранении ограничений, по мнению рестораторов, начнется массовое закрытие заведений.

Под письмом свои подписи поставил 81 руководитель.

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#Общепит#Свердловская область#QR-код#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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