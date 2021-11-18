Отменить вход по QR-кодам перед новогодними корпоративами просят рестораторы на Урале

Они утверждают, что выручка заведений сократилась наполовину, а суточное число заболевших в области не сокращается. Причем в последние дни наблюдается рост, а потому, по их мнению, введение системы QR-кодов не влияет на снижение заболеваемости.
В письме коммерсанты также задают вопрос о целесообразности запрета на работу в ночное время, так как вход в кафе и рестораны возможен только для вакцинированных.
Кроме того, в регионе насчитывается более 7 тысяч предприятий общепита, на которых работают десятки тысячи человек. При сохранении ограничений, по мнению рестораторов, начнется массовое закрытие заведений.
Под письмом свои подписи поставил 81 руководитель.