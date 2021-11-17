Кража вакцины от COVID-19 и динозавры в парке. Итоги дня в Свердловской области

Неизвестные выкрали 320 доз вакцины «Спутник V» из поликлиники на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Такое в городе происходит впервые. Пропажу из прививочного кабинета обнаружили утром, руководство написало заявление в полицию. На месте работали криминалисты и даже кинологи с собаками, возбуждено уголовное дело. Однако в больнице сказали, что кража вакцины не вызвала особого дефицита, так как препарат имеется в достаточном количестве.
Похоже, что преступники-антиваксеры вдохновились новостями из Ленинградской области. Там в ночь на 14 ноября злоумышленники угнали мобильный пункт вакцинации вместе с препаратами. Преступники до сих пор не найдены.
А вот сотрудница школы в свердловском селе купила медотвод, чтобы не ставить прививку от коронавируса и попалась. Теперь полицейским предстоит выяснить, где именно женщина приобрела поддельный документ. Кстати, уголовная ответственность теперь грозит не только продавцам, но и самой сотруднице, вплоть до лишения свободы.
Сегодняшний день, несмотря на гололедицу, обошелся без крупных ДТП, однако всегда происходят какие-нибудь ЧП. Например, в Екатеринбурге в ТЦ «Гринвич» неадекватный мужчина в трусах устроил погром. Когда охранники сумели скрутить его, они заботливо подложили ему на кафель полотенце, чтобы дебошир не замерз.
А в Нижнем Тагиле возле Мегамарта на Вагонке был обнаружен труп мужчины. Он лежал на тротуаре рядом с лавочками, его накрыли простыней приехавшие медики скорой помощи. Погибшему было 66 лет, он почувствовал себя плохо и умер.
В Екатеринбурге похитили мужчину, запихнув его в багажник «Мерседеса». До этого преступники избивали потерпевшего. Прям какие-то криминальные разборки, как в 90-х.
Прокуратура наказала артель «Нейву» за отсутствие ответа на официальный запрос редакции TagilCity.ru. Редакция пыталась узнать о вырубке леса, восстановлении территории и компенсации ущерба, нанесенного экологии в поселке Висим. По закону, ответ должен быть предоставлен СМИ в течение семи дней, однако редакция так и не дождалась ответа, хотя запрос был послан в середине июля. Руководство «Нейвы» привлекли к дисциплинарной ответственности.
Новые топиарные фигурки, уже полюбившиеся жителям Нижнего Тагила, установили на Пихтовых горах. Там «поселились» мама и детеныш трицератопса. Лишь бы посетители лесопарковой зоны не портили их, ведь недавно у мамонта в эко-парке на Гальянке отломали бивень. Не умеют люди ценить красоту, которую для них делают.