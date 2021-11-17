Кража вакцины от COVID-19 и динозавры в парке. Итоги дня в Свердловской области

Неизвестные выкрали 320 доз вакцины «Спутник V» из поликлиники на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Такое в городе происходит впервые. Пропажу из прививочного кабинета обнаружили утром, руководство написало заявление в полицию. На месте работали криминалисты и даже кинологи с собаками, возбуждено уголовное дело. Однако в больнице сказали, что кража вакцины не вызвала особого дефицита, так как препарат имеется в достаточном количестве.