Поддельный медотвод купила сотрудница школы в свердловском поселке

Теперь полицейские будут выяснять, кто торгует поддельными документами. Им грозит до двух лет заключения по статье 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Женщина может быть также привлечена к ответственности. Наиболее суровое наказание — до одного года лишения свободы.