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На увольнение учительницы школы № 35 из-за отказа от прививки пожаловалась тагильчанка

12 ноября 2021, 03:40
Фото: 1MI
Учительница математики в школе № 35 оказалась уволена из-за невозможности вакцинироваться против коронавируса. Об этом редакции TagilCity.ru на анонимной основе сообщила мама одной из учениц.

По ее словам, директор школы — Константин Костенко — надавил на педагога и поставил ей условие: либо вакцинирование, либо увольнение. При этом у Натальи имелся медотвод. Когда женщина покинула рабочее место, преподавать алгебру и математику у дочери тагильчанки начала другая учительница. Она же стала новым классным руководителем.

Никто никого в известность не поставил, дочь была на больничном, а когда пришла в школу, это стало для нее шоком,рассказала TagilCity.ru женщина.

Также, незадолго до происшествия, математик показывала воспитанникам справки, подтверждающие, что она не может вакцинироваться от COVID-19. Теперь родители надеются, что ситуация все же сможет разрешиться благополучно.

Однако директор школы Константин Костенко рассказал TagilCity.ru, что информация не является достоверной.

Учительница уволилась в связи с тем, что уже пенсионного возраста. Ей 61 год. И в связи с тем, что у нее были проблемы со здоровьем, а не из-за вакцинации, сказал TagilCity.ru Костенко.

Он отметил, что преподавательница уволилась еще 9 октября, хотя могла работать до 1 ноября. Кроме того, по словам директора, учительница переболела коронавирусом и полгода с этого момента пока еще не прошло. Вакцинация, по словам директора, не была решающим фактором.

Напомним, из-за нежелания ставить прививку против коронавирусной инфекции уволился водитель школьного автобуса, который возил детей из села Малая Лая и станции Лая в школу № 24 поселка Горноуральский.

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UPD: В редакцию TagilCity.ru обратилась педагог школы № 35, которую якобы уволили из-за отказа от прививки. Она подтвердила, что ушла из-за состояния здоровья после болезни. На нее никто не давил и о подобном преподавательница никому не заявляла.

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