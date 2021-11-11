Не поддаваться антипрививочникам призвала Свердловская общественная палата

По большей части, члены общественной палаты не поддержали инициативу по отмене коронавирусных ограничений. В заявлении указано, что общественные инициативы должны быть направлены на развитие общества, а также на защиту здоровья граждан и обеспечение безопасности. В палате отметили, что относятся без уважения к позиции людей, не желающих прививаться, но при этом склоняющих к этому и других граждан.
Хочется спросить: призывая следовать такому примеру, какую меру ответственности за жизни и здоровье других готовы принять эти люди?указано в заявлении.
Напомним, Чиновник из Каменска-Уральского Денис Нестеров предложил свердловчанам, которые не хотят ставить себе прививки против COVID-19, покинуть Россию.