Инцидент с чиновником и антипрививочниками прокомментировал глава Каменска-Уральского

Он отметил, что Денис Нестеров говорил об ответственности каждого по отношению к окружающим. Все усилия, добавил глава города, направлены на получение защиты от коронавируса и от того, насколько сами граждане будут соблюдать рекомендации и вакцинироваться зависит много человеческих жизней.