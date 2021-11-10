Еще 724 человека заболели коронавирусом в Свердловской области

Еще 724 человека заболели коронавирусом в Свердловской области
Еще 724 человека заболели коронавирусом в Свердловской области
Сегодня, 14:40Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Заболеваемость коронавирусом продолжает расти. За сутки с 9 по 10 ноября в Свердловской области выявлено 734 новых случая заражения.

В общей сложности число заболевших составляет почти 164,7 тысячи человек, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Число выздоровевших увеличилось до 509 человек и составляет 147 тысяч человек.

Еще 29 уральцев скончались. В общей сложности с начала пандемии умерло 7763 человека.

В России за сутки выявлено 38,8 тысячи заболевших за сутки. Таким образом общее число зараженных достигло 8,9 миллиона человек. Количество выздоровевших составляет 7,65 миллиона граждан. Из них за минувшие сутки из больниц выписаны 34,5 тысячи человек. Кроме того, за сутки скончались 1239 человек. Общее количество умерших уже превысило 250,4 тысячи пациентов.

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