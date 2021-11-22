Уровень радиации в центре Челябинска был превышен в 100 раз

Ученый произвел замер радиационного фона около жилого дома на улице Труда и выложил видео с ним на своей странице в социальной сети Facebook. На видео видно, что дозиметры Ожаровского показали радиацию на уровне 40-45-ти рентген в час. Эти показатели более чем в 100 раз превышают установленную норму.