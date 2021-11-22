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Posted 22 ноября 2021, 14:50

Published 22 ноября 2021, 14:50

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Уровень радиации в центре Челябинска был превышен в 100 раз

Уровень радиации в центре Челябинска был превышен в 100 раз

22 ноября 2021, 14:50
Фото: 1MI.
Уровень радиации, более чем в 100 раз превышающий норму, зафиксировал физик Андрей Ожаровский в столице Челябинской области.

Ученый произвел замер радиационного фона около жилого дома на улице Труда и выложил видео с ним на своей странице в социальной сети Facebook. На видео видно, что дозиметры Ожаровского показали радиацию на уровне 40-45-ти рентген в час. Эти показатели более чем в 100 раз превышают установленную норму.

На место замера физик вызвал сотрудников МЧС, передает «Курс дела». Прибывшие спецслужбы взяли на анализ предмет-источник радиации. Как сообщает министерство общественной безопасности, он будет тщательно исследован, а после утилизирован.

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#Происшествия
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