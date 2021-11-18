УВЗ отказывается платить ЕВРАЗ НТМК 3 миллиона за порчу вагонов

Экспертная комиссия РЖД признала, что авария произошла по вине «Уралвагонзавода» — компания нарушила существующие требования при производстве вагонов. В качестве третьего лица в процессе выступало ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения», но представители компании на суд не явились, хотя и были извещены.