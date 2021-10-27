6 млрд требуют с тагильского УВЗ контрагенты за плагиат и неисполнение госконтрактов

Кроме того, в кассационную инстанцию направлен спор между УВЗ и «РАМЭК-ВС». В 2019 году последняя была привлечена к достройке механосборочного цеха 120 БИС. Тогда стоимость строительства оценивалась в 7 миллиардов рублей. Компания из Магнитогорска «Прокатмонтаж» сделала работ на 1,55 миллиарда, но контракт с ней был расторгнут. В 2016 году стройка была заморожена, а еще через три года, работы решили возобновить.