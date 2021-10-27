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6 млрд требуют с тагильского УВЗ контрагенты за плагиат и неисполнение госконтрактов

27 октября 2021, 03:17
Фото: Яндекс.Карты
Более 600 исков на общую сумму 6 миллиардов рублей было подано к «Уралвагонзаводу», расположенному в Нижнем Тагиле, за неисполнение государственных контрактов и плагиат.

Один из исков подало Минобороны РФ. Последнее производство имеет сумму 39 миллионов рублей. Ведомство потребовало выплатить неустойку в рамках гособоронзаказа, пишет «Правда УрФО».

Кроме того, в кассационную инстанцию направлен спор между УВЗ и «РАМЭК-ВС». В 2019 году последняя была привлечена к достройке механосборочного цеха 120 БИС. Тогда стоимость строительства оценивалась в 7 миллиардов рублей. Компания из Магнитогорска «Прокатмонтаж» сделала работ на 1,55 миллиарда, но контракт с ней был расторгнут. В 2016 году стройка была заморожена, а еще через три года, работы решили возобновить.

С «РАМЭК-ВС» контракт также был расторгнут в одностороннем порядке. Причиной стало отставание от графика работ в Нижнем Тагиле. Заказчику даже удалось взыскать 200 миллионов рублей от банка-гаранта за невыполнение обязательств. Но подрядчик потребовал выплатить 340 миллионов рублей. Из них 243 как неосновательное обогащение, а остальная сумма — проценты и понесенные убытки.

В результате суд обязал УВЗ выплатить 63 миллиона. Но после пересмотра дела из-за апелляции сумма снизилась до 40 миллионов.

Отмечается, что цех до сих пор находится в стадии строительства.

Еще одна компания «Алтайвагон» потребовала с УВЗ более 482 миллионов рублей за нарушение с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года исключительных прав на полезную модель полувагона, охраняемую патентом. Разработка компанией была запатентована еще в 2015 году.

По словам экспертов, спор за разработки начинал «Уралвагонзавод». Компания потребовала от «Алтайвагонзавода» выплатить 140 миллионов рублей. На УВЗ заявили, что алтайцы не имели собственной тележки и использовали запатентованную разработку.

При этом в суде представители УВЗ настаивали не просто на выплате компенсации, но и изъятии с рынка произведенной продукции. Последнее требование не было удовлетворено, но присуждена компенсация в размере 36 миллионов рублей.

Верховный суд отказал УВЗ в пересмотре решения по многомиллионному иску от подрядчика
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#Суд#УВЗ#Нижний Тагил#Экономика
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