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Posted 25 августа 2021, 11:04

Published 25 августа 2021, 11:04

Modified 19 августа 2024, 22:41

Updated 19 августа 2024, 22:41

Детскую площадку в виде танка «Армата» запатентовал тагильский УВЗ

Детскую площадку в виде танка «Армата» запатентовал тагильский УВЗ

25 августа 2021, 11:04
Фото: 1MI.
Два вида детских площадок в виде танка Армата запатентовал на Роспатенте тагильский «Уралвагонзавод».

Авторами и разработчиками стали работники Уральского конструкторского бюро вагоностроения Александр Тиссен, его сын Корней, а также сотрудники УВЗ Максим Лебедев и его дочь Любовь.

Проект они разрабатывали в прошлом году вместе с детской кроваткой в виде танка Т-72. Работа направлена на продвижение товарных знаков. Отмечается, что детская площадка лишена острых углов, производить ее будут на Волчанском механическом заводе, пишет Znak.

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#Общество#Нижний Тагил#УВЗ#Танк#Детская площадка#Армата
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