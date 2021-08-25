Детскую площадку в виде танка «Армата» запатентовал тагильский УВЗ

Posted 25 августа 2021, 11:04
Published 25 августа 2021, 11:04
Modified 19 августа 2024, 22:41
Updated 19 августа 2024, 22:41
Авторами и разработчиками стали работники Уральского конструкторского бюро вагоностроения Александр Тиссен, его сын Корней, а также сотрудники УВЗ Максим Лебедев и его дочь Любовь.
Проект они разрабатывали в прошлом году вместе с детской кроваткой в виде танка Т-72. Работа направлена на продвижение товарных знаков. Отмечается, что детская площадка лишена острых углов, производить ее будут на Волчанском механическом заводе, пишет Znak.