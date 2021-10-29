ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы на 7 тысяч тонн, но в воздух в Тагиле продолжает ухудшаться

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» важно не только сосредотачиваться на снижении валовых выбросов в атмосферный воздух, но и на снижении выбросов именно тех веществ, которые беспокоят жителей. Проектный офис «Чистый воздух» Минприроды России достиг договорённости с ЕВРАЗ НТМК по реализации дополнительных мероприятий, которые будут направлены на исключение выбросов этих загрязняющих веществ.